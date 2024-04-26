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Происшествия

В Токмаке мужчина до смерти избил собутыльника

В Токмаке в результате драки скончался мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24 апреля в доме на улице Луговой между И.Б., 1994 года рождения, и Н.Ш., 1978 года рождения, произошла ссора. Мужчины распивали спиртные напитки. И.Б., будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил Н.Ш. деревянной палкой. Последний от полученных травм скончался.

Факт зарегистрировали в ОВД Токмака. Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» УК КР.

Милиционеры по горячим следам задержали И.Б. и водворили в изолятор временного содержания.

Во время обыска места происшествия найдено орудие преступления, назначены соответствующие экспертизы.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292751/
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