В Бишкеке нашли склад с 4 тоннами маковой соломы для производства наркотиков

В одном из складов Бишкека нашли более 4 тонн маковой соломы. Об этом сообщила пресс-служба ГУНБ КР.

«Совместно с таможенным отделом «Манас» проводили работу по выявлению транснациональной группировки, которая отмывала теневые деньги за счет организации устойчивого канала контрабанды наркотиков из стран ближнего и дальнего зарубежья в Кыргызстан с последующей переправкой в Казахстан, Узбекистан и Китай», — говорится в сообщении.

По полученной информации сотрудники ГКНБ обыскали склад, где обнаружили большие мешки с соломой мака — более 4 тонн. Результаты экспертизы показали, что в ней содержится около 350 килограммов психотропных веществ (кодеин и морфин).

Факт зарегистрирован по двум статьям «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу КР» и «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Задержаны двое мужчин, которых водворили в СИЗО ГКНБ.