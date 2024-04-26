Обманула 73 кыргызстанца на 750 тысяч сомов: подозреваемая задержана в России

В Петропавловске-Камчатском задержана подозреваемая в совершении мошенничества в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 61-летняя И.Ч. находилась в международном розыске с 2016 года.

«Задержанная 61-летняя уроженка Таласской области в 2013 году в селе Ак-Терек Джети-Огузского района вошла в доверие к местным жителям и взяла у 73 человек абрикосов на 750 тысяч сомов. После чего перестала выходить на связь», — рассказали в милиции.

Женщину задержали сотрудники УМВД России по Камчатскому краю.