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Обманула 73 кыргызстанца на 750 тысяч сомов: подозреваемая задержана в России

В Петропавловске-Камчатском задержана подозреваемая в совершении мошенничества в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 61-летняя И.Ч. находилась в международном розыске с 2016 года.

«Задержанная 61-летняя уроженка Таласской области в 2013 году в селе Ак-Терек Джети-Огузского района вошла в доверие к местным жителям и взяла у 73 человек абрикосов на 750 тысяч сомов. После чего перестала выходить на связь», — рассказали в милиции.

Женщину задержали сотрудники УМВД России по Камчатскому краю.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292708/
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