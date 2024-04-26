Теперь и в Нарынском районе сошел сель

В Нарынском районе зарегистрировали сель. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительной информации, в 9.30 в селе Куланак Учкунского айыльного аймака из-за проливных дождей сошел сель. Затоплен придворовой участок одного жилого дома.

Фото пресс-службы МЧС КР

На место происшествия прибыли заместитель акима района и сотрудники МЧС.

Напомним, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 48 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях. В результате стихийного бедствия погибли два человека: мужчина, чью машину накрыл селевой поток, от удара молнии скончался подросток.