Селевые потоки на юге Кыргызстана. Глава МЧС прокомментировал ситуацию

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции прокомментировал сход селей на юге Кыргызстана.

По его словам, ливни, которые были последние четыре дня, привели к тяжелым последствиям. И напомнил, что в результате мощных грязевых потоков погиб один человек.

«Погиб один водитель. Успели спасти пассажиров, которые были в его машине, — это женщина, ребенок и еще один человек. Сейчас работа на контроле», — отметил глава МЧС.

Он попросил парламентариев дать ему разрешение покинуть заседание в связи с ситуацией.

Отметим, что на территории Ошской области введен режим чрезвычайной ситуации.

Накануне в Ошской и Джалал-Абадской областях сошли мощные селевые потоки. В Сузакском районе затопило почти 50 дворов.