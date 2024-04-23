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Общество

От удара молнии в Ошской области погиб подросток

От удара молнии погиб подросток в Ошской области. Об этом на брифинге сообщил замглавы МЧС Урматбек Шамырканов.

Он отметил, что в Ошской области есть два смертельных случая в результате стихийных бедствий. Ранее во время селя погиб мужчина.

«Также в одном из сел Кара-Суйского района от удара молнии пострадал подросток. Его доставили в больницу, но спасти не удалось», — сказал он.

Отметим, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292365/
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