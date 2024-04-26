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Наркотики на 12 миллионов сомов изъяли у кыргызстанца

В Чуйской области задержали 29-летнего мужчину, при обыске автомобиля которого изъяли психотропное наркотическое вещество на 12 миллионов сомов. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР.

«Сотрудники ГКНБ пресекли преступную деятельность международной наркогруппировки. На автотрассе аэропорт «Манас» —Бишкек между селами Пригородное и Достук задержали 29-летнего К. уулу А., у которого обнаружили 2 килограмма мефедрона. Рыночная цена за 1 грамм данного вещества — 6 тысяч сомов», — отметили чекисты.

Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ на время следствия. Госкомитет национальной безопасности напомнил, что за подобные преступления к уголовной ответственности привлекаются лица от 14 лет на срок от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292699/
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