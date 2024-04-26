В Узгенском районе сошел сель

В Узгенском районе Ошской области сошел сель. Об этом сообщили в МЧС.

По информации ведомства, 25 апреля после сильного дождя в селе Корсетти сошел сель. Затоплен двор жилого дома и внутрихозяйственная дорога.

Напомним, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях. В результате стихийного бедствия погибли два человека: мужчина, чью машину накрыл селевой поток, от удара молнии скончался подросток.