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Происшествия

В Узгенском районе сошел сель

В Узгенском районе Ошской области сошел сель. Об этом сообщили в МЧС.

По информации ведомства, 25 апреля после сильного дождя в селе Корсетти сошел сель. Затоплен двор жилого дома и внутрихозяйственная дорога.

Напомним, с 20 апреля в Ошской, Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областях сошло 46 селей. Режим ЧС введен в Ошской, Джалал-Абадской (Ноокенский район) и Таласской областях. В результате стихийного бедствия погибли два человека: мужчина, чью машину накрыл селевой поток, от удара молнии скончался подросток.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292680/
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