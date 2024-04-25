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Происшествия

Владелец автосалона обманул бишкекчан на $246 тысяч и скрылся

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества с авто в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Уточняется, что 23 апреля 2024 года в УВД Первомайского района обратился мужчина с просьбой принять меры в отношении владельца одного из автосалонов столицы.

«2 февраля владелец автосалона обещал помочь продать автомобиль марки BMW X7 2022 года выпуска, стоимостью $135 тысяч. После чего продал его третьим лицам, а вырученные $125 тысяч потратил на свои нужды», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован по статье «Мошенничество» УК КР. Оперативники задержали подозреваемого, которого после водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Также правоохранители установили причастность мужчины к еще одному факту мошенничества.

«30-летний А.И. под предлогом пригнать автомашины класса люкс из Южной Кореи, взял у мужчины $121 тысячу 500, после чего перестал выходить на связь», — добавили в милиции.

ГУВД Бишкека просит граждан, пострадавших от рук злоумышленника или владеющих информацией о подобных фактах, сообщить по следующим телефонам: 00777774433 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292637/
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