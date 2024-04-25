17:16
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Происшествия

Гашиш и «психотропы» — у бишкекчанина изъяли крупную партию наркотиков

В Бишкеке задержали мужчину по подозрению в хранении и продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР. Всего у него изъяли более 4 килограммов запрещенных препаратов.

В министерстве отметили, что в конце декабря 2023 года милиционеры разрабатывали преступную группу, которая в Бишкеке продавала различные наркотики в крупных размерах.

«Под особый контроль попал 44-летний бишкекчанин, которого остановили на автомашине Subaru на объездной трассе близ Токмака. В авто обнаружили 20 брикетов гашиша. Общий вес составил 144 грамма», — говорится в сообщении.

В доме подозреваемого правоохранители нашли банку с марихуаной, вес которой составил 4 килограмма 43 грамма. Также нашли сильнодействующий анальгетик, препарат, в состав которого входят вещества, используемые в целях военно-химической защиты военного и гражданского населения. Одна из комнат  дома была оборудована для приема наркотиков. Еще 263 грамма марихуаны нашли на его рабочем месте.

Мужчина рассказал, что психотропные препараты он нашел в одном из подвальных помещений завода, в котором делал ремонт. Решением суда бишкекчанина водворили в СИЗО на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292616/
просмотров: 521
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ просит сообщать на горячую линию о фактах распространения наркотиков
Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ
В Баткене задержан наркокурьер с 13 килограммами гашиша
Милиция Бишкека продолжает обыски в ночных клубах
В Бишкеке обыскали ночной клуб. Нашли наркотики, спрятанные под диваном
У бишкекчанина нашли афганский чарс стоимостью $4 тысячи
В Кыргызстане участились случаи распространения синтетических наркотиков
Житель города Ош устроил в своем доме наркопритон
Более килограмма марихуаны и оружие нашли в доме жителя Таласской области
В Чуйской области задержан мужчина, занимавшийся перебросом наркотиков в колонию
Популярные новости
Иностранец жестоко избил продавщицу в&nbsp;бишкекском магазине Иностранец жестоко избил продавщицу в бишкекском магазине
Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по&nbsp;захвату власти&nbsp;&mdash; ГКНБ Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по захвату власти — ГКНБ
Новорожденную купили за&nbsp;$3&nbsp;тысячи 400. Подробности смерти девочки в&nbsp;доме малютки Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
Лжесотрудник ГКНБ задержан при получении взятки в&nbsp;Джалал-Абаде Лжесотрудник ГКНБ задержан при получении взятки в Джалал-Абаде
Бизнес
Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса &laquo;Искусство книги&nbsp;&mdash; 2023&raquo; Книге Генриха Баляна присужден Гран-при конкурса «Искусство книги — 2023»
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
25 апреля, четверг
17:08
Один из пострадавших в крушении военного вертолета вернулся в Кыргызстан Один из пострадавших в крушении военного вертолета верн...
16:40
В реку Нарын упал шестилетний ребенок. Его ищут третий день
16:19
На центральной площади Оша 3 тысячи школьников исполнили эпос «Манас»
16:18
В Бишкеке четвертый день ищут 20-летнюю Диану Токтогулову
16:09
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер