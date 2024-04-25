В Бишкеке задержали мужчину по подозрению в хранении и продаже наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР. Всего у него изъяли более 4 килограммов запрещенных препаратов.

В министерстве отметили, что в конце декабря 2023 года милиционеры разрабатывали преступную группу, которая в Бишкеке продавала различные наркотики в крупных размерах.

«Под особый контроль попал 44-летний бишкекчанин, которого остановили на автомашине Subaru на объездной трассе близ Токмака. В авто обнаружили 20 брикетов гашиша. Общий вес составил 144 грамма», — говорится в сообщении.

В доме подозреваемого правоохранители нашли банку с марихуаной, вес которой составил 4 килограмма 43 грамма. Также нашли сильнодействующий анальгетик, препарат, в состав которого входят вещества, используемые в целях военно-химической защиты военного и гражданского населения. Одна из комнат дома была оборудована для приема наркотиков. Еще 263 грамма марихуаны нашли на его рабочем месте.

Мужчина рассказал, что психотропные препараты он нашел в одном из подвальных помещений завода, в котором делал ремонт. Решением суда бишкекчанина водворили в СИЗО на два месяца.