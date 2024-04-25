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Экс-глава Шаркского айыл окмоту предлагал взятку в $20 тысяч сотруднику ГКНБ

При попытке дать взятку сотруднику Госкомитета нацбезопасности задержан бывший глава Шаркского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области М.Б.М. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в феврале получены сведения о незаконной выдаче бывшим главой земельного участка сельскохозяйственного назначения в селе Ачы.

Установлено, что М.Б.М., подделав постановление о выделении нетрансформированного земельного участка, выдал участок площадью 10 гектаров одной из строительных компаний.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный

«Во время проверочных мероприятий для получения положительного решения вопроса о доследственной проверке М.Б.М. предложил сотруднику ГКНБ взятку в размере $20 тысяч. При передаче половины суммы он задержан по статье 345 части 3 (дача взятки в особо крупном размере) УК КР», — отметили в госкомитете.

Ошский городской суд избрал в отношении М.Б.М. меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ сроком два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292595/
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