11:42
USD 88.85
EUR 94.92
RUB 0.96
Происшествия

Казахского блогера доставили в милицию за видео с матами в парке «Ынтымак»

В отделение милиции доставили 34-летнего казахстанца. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

По его данным, задержанный — Айдын Юсупов, известный блогер в Казахстане.

«24 апреля в ходе мониторинга социальной сети выявили видеоролик, где блогеры из РК нецензурно выражаются в парке «Ынтымак». Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка», — добавили в милиции.

Правоохранители установили местонахождение блогера и доставили его в следственную службу УВД. Далее его передали участковым, которые провели с мужчиной профилактическую беседу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292565/
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
Блогера, публично оскорбившего незнакомку в Оше, арестовали на пять суток
Блогера, публично оскорбившего незнакомую девушку, доставили в милицию
Пропаганда насилия? Кыргызстанские блогеры сняли ролик об унижении келинок
Блогера Батмакан Жолболдуеву отпустили под домашний арест
Блогера Батмакан Жолболдуеву подозревают в вымогательстве денег
Вымогавшего $40 тысяч блогера поместили в психиатрическую больницу
Опузалап пара талап кылууга шектелген блогер кармалды
Вымогала деньги. В ГКНБ рассказали, за что задержали блогера
За какую демократию мы боролись? Пользовательницу Instagram хотели арестовать
Анатолий Разгоняев снимает ролики на кыргызском. Глава ГКНБ поблагодарил его
Популярные новости
Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по&nbsp;захвату власти&nbsp;&mdash; ГКНБ Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по захвату власти — ГКНБ
Новорожденную купили за&nbsp;$3&nbsp;тысячи 400. Подробности смерти девочки в&nbsp;доме малютки Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
Иностранец жестоко избил продавщицу в&nbsp;бишкекском магазине Иностранец жестоко избил продавщицу в бишкекском магазине
Лжесотрудник ГКНБ задержан при получении взятки в&nbsp;Джалал-Абаде Лжесотрудник ГКНБ задержан при получении взятки в Джалал-Абаде
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
25 апреля, четверг
11:33
Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходить по тоям Акылбек Жапаров запретил членам кабинета министров ходи...
11:22
Казахского блогера доставили в милицию за видео с матами в парке «Ынтымак»
11:18
Смысла в парковке на месте Восточного автовокзала в Бишкеке нет, считают в БГК
11:14
Объем ВВП превысит 1,4 триллиона сомов в 2024 году, прогнозирует Минэконом КР
11:02
Сели в Кыргызстане. Затоплено 1 тысяча 92 хозяйства