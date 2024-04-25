Казахского блогера доставили в милицию за видео с матами в парке «Ынтымак»

В отделение милиции доставили 34-летнего казахстанца. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района Бишкека.

По его данным, задержанный — Айдын Юсупов, известный блогер в Казахстане.

«24 апреля в ходе мониторинга социальной сети выявили видеоролик, где блогеры из РК нецензурно выражаются в парке «Ынтымак». Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка», — добавили в милиции.

Правоохранители установили местонахождение блогера и доставили его в следственную службу УВД. Далее его передали участковым, которые провели с мужчиной профилактическую беседу.