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Происшествия

Жестокое избиение продавщицы в Бишкеке. В милиции рассказали подробности

Задержанный по горячим следам иностранец, который избил продавщицу магазина, водворен в ИВС. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

Напомним, источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что в 6-м микрорайоне Бишкека неизвестный мужчина жестоко избил продавщицу магазина и скрылся. Инцидент попал на видеокамеру. Источник добавил, что подозреваемым является иностранец, который задержан по горячим следам.

В пресс-службе УВД Октябрьского района отметили, что милицию вызвала пострадавшая О.Н. На место прибыла оперативная группа, которая изучила видео с камер наблюдения и пошла по следу нападавшего.

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. Задержанным оказался иностранный гражданин 56-летний Г.А.», — добавили в милиции.

Задержанный водворен в ИВС.

Стоит отметить, что статью «Хулиганство» могут переквалифицировать по результатам экспертизы на более тяжкую.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292547/
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