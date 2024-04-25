В ФРГ двух кыргызстанцев обвиняют в создании террористического объединения

Генеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в отношении задержанных исламистов

— семи выходцев из Центральной Азии, в том числе двух граждан КР.

Уточняется, что обвинения предъявлены в создании террористического объединения выходцам из Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Обвинения против пятерых выходцев из Таджикистана и двух граждан Кыргызстана и Туркменистана выдвинуты 28 марта в высшем земельном суде Дюссельдорфа. По данным надзорного органа, граждане СНГ, разделяющие радикальные исламистские взгляды, въехали в Германию через Украину в 2022 году. Отмечается, что после въезда в страну они вместе с обвиняемым, который отдельно привлечен к ответственности в Нидерландах, создали террористическое объединение с целью совершения терактов в Германии или других государствах Западной Европы.

По сведениям Генпрокуратуры Германии, обвиняемые находились в контакте с террористической группировкой «Вилаят Хорасан». Помимо создания группировки и подготовки планов совершения террористических актов, шесть обвиняемых собирали средства для ИГИЛ. Их задержания состоялись 6 июля 2023-го.

В конце марта глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявлял, что ведомство предотвратило 74 попытки совершения террористических актов с 2015 года.