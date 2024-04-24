В Бишкеке задержали членов ОПГ, похитивших мужчину и вымогавших у него деньги

В Бишкеке задержали членов преступной группы из шести человек, которые похитили 33-летнего мужчину и вымогали у него деньги. Об этом сообщили в МВД.

По данным следствия, жителя города, занимающегося строительством, 22 апреля неизвестные вызвали на встречу на пересечении улиц Гоголя и проспекта Чуй. После преступная группа похитила бизнесмена, его увезли и начали требовать деньги в сумме более $140 тысяч.

Супруга, узнав об этом, написала заявление в милицию. Возбуждено уголовное дело по статье 165 (похищение человека) УК КР.

24 апреля 2024 года при проведении оперативно-следственных действий сотрудниками ГУУР и УВД Свердловского района задержаны А.Б., 1990 года рождения, Р.А., 1988 года рождения, А.А.,1988 года рождения, Э.К., 1989 года рождения, А.А., 1987 года рождения, К.Б., 1990 года рождения, которые доставлены в следственную службу, проводятся следственные мероприятия.

По данным МВД, гражданин Р.А., 1988 года рождения, состоит на оперативном учете как член организованной преступной группы Камчи Кольбаева.