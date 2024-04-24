21:05
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Происшествия

В Кеминском районе старшеклассник вымогал деньги у младших, он задержан

В дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса средней школы имени А.Казакбаева У.К. систематически избивает и вымогает денежные средства у учеников 8-го класса. Данный факт зарегистрирован в милиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 208 (вымогательство) УК КР, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

В ходе следствия по уголовному делу установлено, что факт вымогательства денежных средств со стороны ученика У.К., 2008 года рождения, подтвердился, в связи с чем он был задержан и доставлен в милицию. Кеминским районным судом будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование по уголовному делу продолжается.

«В Чуйской области на постоянной основе проводится работа по борьбе с преступностью, независимо от вида совершенного преступления, лица, совершившие преступление, привлекаются к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу КР.

Хотелось бы отметить, что сотрудниками инспекции по делам детей большое внимание уделяется преступлениям и правонарушениям, совершенным среди несовершеннолетних, в частности связанным со школьным рэкетом, где в общеобразовательных учреждениях на постоянной основе проводится огромная работа, направленная на недопущение и искоренение школьного рэкета», — отметили в ведомстве.

Родителям напомнили, что за совершение школьного рэкета предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292541/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
В школах Нарына рэкет и насилие. Омбудсмен потребовала принять меры
Требуют деньги, заставляют работать. Школьный рэкет в Нарыне — массовое явление
Депутат парламента раскритиковала главу Минздрава за неподобающее поведение
В Исфане задержаны рэкетиры. Требовали с бизнесмена $500 за покровительство
В Кербене задержан 27-летний рэкетир, обложивший данью предпринимателя
Городские власти решают, как обеспечить безопасность школ
Разборки в школе № 66. Милиционеры получили выговор, один уволен
Разборки в школе № 66. В мэрии создали комиссию
Разборки в школе. Отличились ученики школы № 66
Во Франции по подозрению в рэкете задержаны 23 чеченца
Популярные новости
В&nbsp;Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и&nbsp;коллеги В Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и коллеги
Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по&nbsp;захвату власти&nbsp;&mdash; ГКНБ Задержан Имамидин Ташов. Собирался открыть штаб по захвату власти — ГКНБ
При передаче взятки в&nbsp;$25 тысяч задержан адвокат При передаче взятки в $25 тысяч задержан адвокат
Новорожденную купили за&nbsp;$3&nbsp;тысячи 400. Подробности смерти девочки в&nbsp;доме малютки Новорожденную купили за $3 тысячи 400. Подробности смерти девочки в доме малютки
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 апреля: опять дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 апреля: опять дожди
20:48
Подписано соглашение об исключении двойного налогообложения с Азербайджаном
20:46
В Бишкеке задержали членов ОПГ, похитивших мужчину и вымогавших у него деньги
20:40
В Кеминском районе старшеклассник вымогал деньги у младших, он задержан
20:34
Преподаватель Международного медицинского университета задержан за взятку