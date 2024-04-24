В Кеминском районе старшеклассник вымогал деньги у младших, он задержан

В дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о том, что ученик 9-го класса средней школы имени А.Казакбаева У.К. систематически избивает и вымогает денежные средства у учеников 8-го класса. Данный факт зарегистрирован в милиции, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 208 (вымогательство) УК КР, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-службы МВД

В ходе следствия по уголовному делу установлено, что факт вымогательства денежных средств со стороны ученика У.К., 2008 года рождения, подтвердился, в связи с чем он был задержан и доставлен в милицию. Кеминским районным судом будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование по уголовному делу продолжается.

«В Чуйской области на постоянной основе проводится работа по борьбе с преступностью, независимо от вида совершенного преступления, лица, совершившие преступление, привлекаются к уголовной ответственности согласно Уголовному кодексу КР.

Хотелось бы отметить, что сотрудниками инспекции по делам детей большое внимание уделяется преступлениям и правонарушениям, совершенным среди несовершеннолетних, в частности связанным со школьным рэкетом, где в общеобразовательных учреждениях на постоянной основе проводится огромная работа, направленная на недопущение и искоренение школьного рэкета», — отметили в ведомстве.

Родителям напомнили, что за совершение школьного рэкета предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.