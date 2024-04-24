Преподаватель Международного медицинского университета задержан за взятку

В Бишкеке по подозрению в вымогательстве взятки задержан преподаватель Международного медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото пресс-службы МВД

По факту возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР.

По данным следствия, в милицию поступило заявление о принятии мер в отношении педагога, который вымогает деньги с ноября 2023 года и оказывает давление по учебе.

Сотрудники ГУУР вымогателя поймали с поличным при получении взятки в 81 тысячу сомов в здании вуза.

Он водворен в изолятор временного содержания.