Преподаватель Международного медицинского университета задержан за взятку

В Бишкеке по подозрению в вымогательстве взятки задержан преподаватель Международного медицинского университета. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 208 УК КР.
По данным следствия, в милицию поступило заявление о принятии мер в отношении педагога, который вымогает деньги с ноября 2023 года и оказывает давление по учебе.
Сотрудники ГУУР вымогателя поймали с поличным при получении взятки в 81 тысячу сомов в здании вуза.
Он водворен в изолятор временного содержания.