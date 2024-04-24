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Происшествия

Задержаны пять инспекторов Налоговой службы. Брали взятки с предпринимателей

Задержаны пять инспекторов Государственной налоговой службы за системную коррупцию. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки, задержаны должностные лица управления ГНС при МФ КР по Первомайскому району города Бишкека Б.у.Н., Т.С.К., Т.Р., Д.М.К. и А.А.К.

Установлено, что работники Налоговой службы систематически брали деньги у предпринимателей за ускорение и решение тех или иных вопросов налогообложения в специально отведенном месте, где отсутствовали камеры наблюдения.

Следствие задокументировало многочисленные факты получения денежных средств от субъектов предпринимательства.

Задержанных пятерых инспекторов ГНС водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по установлению и привлечению к уголовной ответственности других должностных лиц УГНС, причастных к коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292516/
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