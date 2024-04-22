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На кыз узатуу в ресторане Бишкека отравились 39 человек

На кыз узатуу в ресторане «Улуу-Тоо» отравились 39 человек. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

По его данным, мероприятия прошли 15 и 18 апреля.

«Согласно информации Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, по состоянию на утро 22 апреля число обратившихся за медицинской помощью составило 39
человек», — отметили в департаменте.

27 человек обратились после мероприятия, проведенного 15 апреля, 12 человек — после 18 апреля.

«Для выяснения причин массового отравления в объекте общественного питания проведена внеплановая проверка, в ходе которой отобраны пробы готовых блюд и ингредиентов для лабораторных исследований. Взяты пробы и смывы на наличие патогенной микрофлоры. Обследуется 31 сотрудник общепита. Лабораторные исследования в работе», — сказали в ДГСЭН.

В связи с выявленными нарушениями составлен протокол о правонарушении. Вынесено постановление о  штрафе 13 тысяч сомов согласно статье 80 Кодекса о правонарушениях.

ЦГСЭН поручили принять меры по незамедлительному приостановлению работы ресторана «Улуу-Тоо» и направить материалы в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292240/
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