Кыргызстанец устроил в доме перевалочную базу для транспортировки наркотиков

Задержан мужчина, организовавший международный канал поставок наркотиков с соседними государствами. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, во время обыска в доме у мужчины обнаружили 366,4 грамма чарса афганского происхождения.

«По имеющейся оперативной информации, дом М.Ж.Н. служил в качестве перевалочной базы для транспортируемых наркотиков, еженедельно проходило около 2 килограммов гашиша», — сообщили в ведомстве.

Гражданин задержан и водворен в СИЗО ГУ ГКНБ. В Госкомитете добавили, что продолжают работу по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков.