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Торговля органами. ГКНБ пресек деятельность транснациональной группы

ГКНБ пресек деятельность транснациональной группы, занимающейся незаконной торговлей человеческими органами. Об это сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, выявлена международная преступная группировка, которая организовала устойчивый канал по продаже человеческих органов за пределы страны. Задержаны двое граждан Кыргызстана. В зарубежных клиниках они искали пациентов, нуждающихся в трансплантации почек и готовых заплатить крупные суммы (до $80 тысяч), а в Кыргызстане — доноров, которых «обманным путем склоняли предоставить свои внутренние органы для трансплантации».

«Доноры в обязательном порядке проходили медицинское обследование. Независимо от состояния организма всегда выдавалось положительное заключение, после чего коррупционным путем организаторы изготавливали им поддельные документы о родстве с пациентом (необходимые для предоставления в клинику, где будет проходить операция). Далее они выезжали за пределы Кыргызстана», — сообщили в ведомстве.

Доноры за одну почку в среднем получали от $1 до $7 тысяч, вербовщики — до $3 тысяч за каждого направленного донора, а значительная часть денег доставалась организатору канала — от $30 до $70 тысяч.

Граждане задержаны в аэропорту «Манас» при контролируемой отправке очередного донора. Их водворили в ИВС ГКНБ.

В настоящее время продолжаются необходимые мероприятия по установлению других лиц, имеющих причастность к преступлениям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291934/
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