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Убийство в Бостери. Четверо обвиняемых признаны виновными и получили сроки

Иссык-Кульский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела об убийстве 23-летнего парня летом 2023 года. Председательствующий огласил приговор.

Напомним, 6 августа в Бостери на пляже «Золотые пески» погиб 23-летний отдыхающий. Друзья утверждали, что его избили восемь парней. Позже жители Бостери озвучили свою версию произошедшего. Президент страны взял под личный контроль это дело.

По факту убийства было задержано четверо подозреваемых.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, заслушав гособвинение, сторону потерпевших, подсудимых и свидетелей, вынес вердикт. Он признал всех четверых виновными и приговорил каждого из них по статье «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц» к 15 годам лишения свободы.

В приговоре также говорится: взыскать с каждого по 250 тысяч сомов за моральный ущерб в пользу потерпевших, еще 180 тысяч со всех подсудимых в пользу потерпевших за материальный ущерб.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291904/
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