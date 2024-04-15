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Происшествия

В Бишкеке обыскали ночной клуб. Нашли наркотики, спрятанные под диваном

В Бишкеке обыскали ночной клуб. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, при личном досмотре у Л.В.А., 1997 года рождения, нашли термоусадку с мефедроном. 

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

«Под диваном нашли еще два пакета с психотропным веществом. Посетители и работники ночного заведения, подозреваемые в употреблении наркотиков, прошли медицинское освидетельствование. Установлено, что владелец ночного заведения Н.С.С., 2000 года рождения, и посетитель Л.В.А. находились под воздействием наркотиков», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается оперативно-следственная работа по установлению всех обстоятельств дела.

Отметим, подобного рода мероприятия будут проводить на постоянной основе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291561/
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