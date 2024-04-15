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Происшествия

Мужчину, избившего семилетнего мальчика, суд Бишкека отпустил под домашний арест

Подозреваемый в избиении семилетнего школьника отправлен под домашний арест. Об этом сообщил Ленинский районный суд Бишкека.

По данным ведомства, в суд с ходатайством обратился следователь СС УВД Ленинского района о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении К.Д.В.

​Следователь пояснил, что К.Д.В. обвиняется в совершении менее тяжкого преступления. Личность документально установлена, имеет постоянное место жительства, в связи с чем просит отпустить под домашний арест.

​Ходатайство следователя удовлетворено. В отношении К.Д.В. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 13 июня.

Напомним, ранее в милиции сообщали об избиении мальчика 2016 года рождения. Мужчина без причины нанес телесные повреждения ребенку в здании одного из учебных заведений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291545/
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