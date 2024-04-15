Задержание вице-мэра Максатбека Сазыкулова. Стали известны подробности

Вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова задержали за покровительство владельца незаконно построенного коммерческого объекта. Об этом сообщили в ГКНБ.

Отмечается, в результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что Максатбек Сазыкулов, будучи руководителем одной из администраций столицы, с целью незаконного обогащения вступил в сговор с аффилированным лицом и организовал устойчивую коррупционную схему по предоставлению необоснованных и незаконных преференций субъекту предпринимательства.

«В частности, он дал указание выделить муниципальную землю в центре города под строительство коммерческого объекта недобросовестному предпринимателю. Рыночная стоимость участка на сегодня составляет более $200 тысяч. В последующем профильные органы местного самоуправления выявили факт возведения коммерческого объекта площадью 300 квадратных метров без разрешительных документов. На основании чего объект подлежал сносу в установленном порядке. Однако Максатбек Сазыкулов, используя свои властные полномочия, всячески тормозил процесс. В результате незаконный объект не был демонтирован», — заметили в ГКНБ.

Там добавили, что незадолго до этого на месте построенного объекта для удобства жителей и гостей столицы был благоустроен сквер.

«Установлено, что тендер по благоустройству сквера также инициировал Максатбек Сазыкулов. В процессе реализации выявлен другой коррупционный факт. Так, на зеленую зону было потрачено более 17 миллионов сомов из местного бюджета, но в результате предварительного анализа строительной экспертизы выявлено завышение фактических работ на 6-7 миллионов сомов», — сказали в госкомитете.

По данному факту проводится отдельная работа и организованы проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.

ГКНБ на основании собранных материалов в рамках уголовного дела задержал и водворил в ИВС СИЗО ГКНБ вице-мэра города и бизнесмена Т.Б.М. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также должностных и иных лиц, причастных к вышеуказанной коррупционной схеме.