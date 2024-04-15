15:00
USD 89.12
EUR 95.10
RUB 0.95
Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Задержание вице-мэра Максатбека Сазыкулова. Стали известны подробности

Вице-мэра Бишкека Максатбека Сазыкулова задержали за покровительство владельца незаконно построенного коммерческого объекта. Об этом сообщили в ГКНБ.

Отмечается, в результате следственно-оперативных мероприятий установлено, что Максатбек Сазыкулов, будучи руководителем одной из администраций столицы, с целью незаконного обогащения вступил в сговор с аффилированным лицом и организовал устойчивую коррупционную схему по предоставлению необоснованных и незаконных преференций субъекту предпринимательства.

«В частности, он дал указание выделить муниципальную землю в центре города под строительство коммерческого объекта недобросовестному предпринимателю. Рыночная стоимость участка на сегодня составляет более $200 тысяч. В последующем профильные органы местного самоуправления выявили факт возведения коммерческого объекта площадью 300 квадратных метров без разрешительных документов. На основании чего объект подлежал сносу в установленном порядке. Однако Максатбек Сазыкулов, используя свои властные полномочия, всячески тормозил процесс. В результате незаконный объект не был демонтирован», — заметили в ГКНБ.

Там добавили, что незадолго до этого на месте построенного объекта для удобства жителей и гостей столицы был благоустроен сквер.

«Установлено, что тендер по благоустройству сквера также инициировал Максатбек Сазыкулов. В процессе реализации выявлен другой коррупционный факт. Так, на зеленую зону было потрачено более 17 миллионов сомов из местного бюджета, но в результате предварительного анализа строительной экспертизы выявлено завышение фактических работ на 6-7 миллионов сомов», — сказали в госкомитете.

По данному факту проводится отдельная работа и организованы проверочные мероприятия, назначены необходимые экспертизы.

ГКНБ на основании собранных материалов в рамках уголовного дела задержал и водворил в ИВС СИЗО ГКНБ вице-мэра города и бизнесмена Т.Б.М. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также должностных и иных лиц, причастных к вышеуказанной коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291542/
просмотров: 1641
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-мэра Максатбека Сазыкулова арестовали на месяц
Бывшего заместителя министра труда заключили под стражу
Экс-замглавы Таможенной службы Замирбека Карашева выпустили из-под стражи
Прорыв, экономическое чудо, проекты и прожекты. Топ обещаний чиновников
Бег по кругу. В Кыргызстане опять хотят менять избирательное законодательство
Эмиль Жамгырчиев прокомментировал пересмотр уголовного дела в отношении него
Дело депутата Эмиля Жамгырчиева. Потерпевший не явился на заседание суда
Обозвала крокодилами. Профессору Дипакадемии объявили выговор
Дворец для президента. Как сегодня выглядит стройплощадка нового «Белого дома»
Где экономическое чудо? Топ-10 громких обещаний кабинета министров
Популярные новости
Обыск дома советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве. МИД России вручили ноту Обыск дома советника посла Кыргызстана в Москве. МИД России вручили ноту
Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в&nbsp;Москве Полиция незаконно обыскала квартиру советника посла Кыргызстана в Москве
О&nbsp;полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины О полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом сообщили власти Украины
Паводки в&nbsp;Казахстане. Грозят&nbsp;ли наводнения Кыргызстану, рассказали в&nbsp;МЧС Паводки в Казахстане. Грозят ли наводнения Кыргызстану, рассказали в МЧС
Бизнес
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
Целых пять онлайн-кинотеатров и&nbsp;быстрый как пуля интернет от&nbsp;Saima Telecom Целых пять онлайн-кинотеатров и быстрый как пуля интернет от Saima Telecom
Мобильный оператор&nbsp;О! провел масштабные работы по&nbsp;улучшению сети Мобильный оператор О! провел масштабные работы по улучшению сети
15 апреля, понедельник
14:43
Парада на День Победы в Бишкеке не будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
14:39
В Нарыне повесился подозреваемый в домогательствах учитель
14:33
Вице-мэра Максатбека Сазыкулова арестовали на месяц
14:26
После парка имени Ататюрка могут закрепить границы и других зеленых зон Бишкека
14:00
Домашнее насилие. Пока не убьет, преступлением не признаем?