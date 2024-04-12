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В Сокулуке задержаны мошенники, продававшие амнистированную землю

В Сокулукском районе задержаны члены «земельной мафии», занимавшиеся незаконной продажей амнистированных участков. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, установлена устойчивая схема незаконной продажи земельных участков. Задержаны ее организаторы К.А.А. и К.К.К.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«Они находили потенциальных покупателей и выписывали им доверенности на распоряжение земельным участком. После получения денег мошенники в сговоре с сотрудниками филиала госагентства по земельным ресурсам аннулировали свидетельство о регистрации прав на недвижимое имущество, заявив об утере, что не позволяло покупателям регистрировать свои права на имущество. В результате покупатели понесли ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291365/
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