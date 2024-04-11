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Происшествия

В Ноокене чиновники нанесли ущерб государству на 4,7 миллиона сомов

Прокуратура Ноокенского района Джалал-Абадской области проверила заявление депутата Аральского айыльного кенеша. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, ответственными должностными лицами Аральского айыл окмоту без разработки соответствующего проекта капитального ремонта объявлен тендер на капитальный ремонт водяного насоса на участке Кен-Сай, победителем которого признано имеющее задолженности по взносам соцстрахования, а также не отвечающее квалификационным требованиям ОсОО «Э.Б.А.».

Проверка выявила, что вместо указанных в первоначальном договоре (смете) полиэтиленовых труб диаметром 215 миллиметров и насоса 1Д 200-9-Т ОсОО «Э.Б.А.» установило хранившиеся длительное время железные трубы диаметром 219 миллиметров и ранее находившийся в эксплуатации насос ЦСН 300/180. В результате нанесен материальный ущерб на сумму 4 миллиона 719 тысяч сомов.

«Должностные лица айыл окмоту, злоупотребляя своим служебным положением, приняли на баланс объект, не функционирующий должным образом», — отметили в надзорном органе.

Прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц Аральского айыл окмоту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Дело направлено в Ноокенский РОВД для проведения следственных действий.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291257/
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