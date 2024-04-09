В аэропорту «Манас» задержана кыргызстанка. Прятала золото под одеждой

Пресечена попытка незаконного ввоза ювелирных изделий. Об этом сообщила пресс-служба Таможенной службы.

По ее данным, сотрудники таможни «Манас» в рамках таможенного контроля пассажиров, прибывших по маршруту Стамбул — Бишкек, задержали гражданку Кыргызстана А.К. по факту сокрытия от таможенного контроля товаров. Она пыталась провезти под одеждой ювелирные изделия из золота (цепи, браслеты) в количестве 24 штук весом 373,10 грамма. Среднерыночная стоимость задержанных ювелирных изделий составила 1 миллион 905 тысяч 19 сомов.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. Собранные материалы переданы в Генеральную прокуратуру.