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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемый взят под стражу

Обвиняемый по делу об изнасиловании 11-летнего мальчика в Сокулуке взят под стражу. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшего Индира Саутова.

По ее словам, в Сокулукском районном суде состоялось заседание, где принято решение назначить наказание обвиняемому: по статье 165 — пять лет, по статье 180 (Уголовного кодекса 2017 года) — пять лет.

«Путем частичного сложения осудили на восемь лет. Применили к нему амнистию, сократили срок от восьми лет на одну треть. Обвиняемого из зала суда взяли под стражу», — рассказала адвокат.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в селе Нижнечуйском Сокулукского района Чуйской области 11-летнего мальчика несколько месяцев насиловали двое парней. Преступление совершено в 2021-м.

Узнав о преступлении, родители мальчика подали заявление в ОВД Сокулукского района. Однако там пожилых родителей ребенка убедили написать встречное заявление и прекратили дело. Отцу мальчика 81 год. Ребенок усыновлен.

Назначены экспертизы, которые подтвердили факт насильственных действий. Дело все-таки возбудили и довели до суда. Одному из обвиняемых назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, с которой сторона потерпевших не согласна.

В отношении второго обвиняемого производство прекратили, так как на момент совершения преступления ему было 13,5 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291081/
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