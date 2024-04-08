В Сокулукском районе пьяный водитель насмерть сбил 46-летнего мужчину

В Сокулукском районе пьяный водитель сбил человека и скрылся с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, водитель автомашины «Хонда Фит» Т.А., 2005 года рождения, по улице Фрунзе города Шопокова совершил наезд на пешехода.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

«В результате дорожно-транспортного происшествия гражданин К.Н., 1978 года рождения, скончался от полученных телесных повреждений. Водитель задержан по горячим следам. Он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается.