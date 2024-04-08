Обшивка двигателя оторвалась у самолета Boeing во время полета в США

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines, выполнявший рейс из Денвера в Хьюстон 7 апреля, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета после того, как обшивка одного из двигателей оторвалась и ударила по закрылкам крыла. Об этом сообщило Reuters.
Видео случившегося опубликовали в соцсети X, на кадрах видно, что обшивку сорвало при взлете.
Как сообщило Reuters, самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа благополучно вернулся в международный аэропорт Денвера спустя 25 минут после взлета. Никто не пострадал.
Пассажиры отправились в Хьюстон на другом самолете Southwest, опоздав в итоге примерно на четыре часа. Технические специалисты проверяют самолет, сообщили в авиакомпании. Ее представители отказались сообщить, когда двигатель лайнера проходил техническое обслуживание в последний раз.
Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. По данным ведомства, эксплуатация самолета началась в июне 2015 года. Компания Boeing направила вопросы в Southwest.
Как отмечает Reuters, управление гражданской авиации расследует еще два инцидента с двигателями Boeing на самолетах компании Southwest, которые произошли в марте в Техасе и во Флориде.