В Иссык-Ате неизвестные избили мужчину, отобрали куртку с кроссовками

В Иссык-Атинском районе мужчину избили и ограбили. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился К.Р. Он рассказал, что 25 марта в Канте неизвестные беспричинно избили его, забрали сотовый телефон Redmi 8, куртку, кроссовки и барсетку с банковской картой «Мир».

Возбуждено уголовное дело по статье 206 «Грабеж» УК КР. Задержаны подозреваемые Б.Д., 2000 года рождения, Б.Н., 2001 года рождения, и М.Р., 2002 года рождения. Они водворены в ИВС.

Во время обыска дома одного из них нашли кастет и револьвер неустановленной марки. Назначены соответствующие судебно-правовые экспертизы.

Следствие продолжается.