В Баткене уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах

В Баткенской области за три месяца 2024 года зарегистрировано 15 преступлений, совершенных в общественных местах. Об этом сообщили в УВД региона.
По его данным, это на 60 преступлений меньше. В 2023-м их было 75.
В ведомстве отмечают, что для обеспечения безопасности граждан сотрудники милиции активно работают на местах, организуются различные рейдовые мероприятия и патрулирование.
Также работают передвижные приемные милиции. В настоящее время они оказывают услуги в городах Баткене, Кызыл-Кие и Лейлекском, Кадамджайском районах.
Кроме того, в целях предотвращения правонарушений проводятся разъяснительные работы на рынках, вокзалах, в местах массового скопления людей.