В Баткене уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах

В Баткенской области за три месяца 2024 года зарегистрировано 15 преступлений, совершенных в общественных местах. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, это на 60 преступлений меньше. В 2023-м их было 75.

В ведомстве отмечают, что для обеспечения безопасности граждан сотрудники милиции активно работают на местах, организуются различные рейдовые мероприятия и патрулирование.

Также работают передвижные приемные милиции. В настоящее время они оказывают услуги в городах Баткене, Кызыл-Кие и Лейлекском, Кадамджайском районах.

Кроме того, в целях предотвращения правонарушений проводятся разъяснительные работы на рынках, вокзалах, в местах массового скопления людей.