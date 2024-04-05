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В Баткене уменьшилось количество преступлений, совершенных в общественных местах

В Баткенской области за три месяца 2024 года зарегистрировано 15 преступлений, совершенных в общественных местах. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, это на 60 преступлений меньше. В 2023-м их было 75.

В ведомстве отмечают, что для обеспечения безопасности граждан сотрудники милиции активно работают на местах, организуются различные рейдовые мероприятия и патрулирование.

Также работают передвижные приемные милиции. В настоящее время они оказывают услуги в городах Баткене, Кызыл-Кие и Лейлекском, Кадамджайском районах.

Кроме того, в целях предотвращения правонарушений проводятся разъяснительные работы на рынках, вокзалах, в местах массового скопления людей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290840/
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