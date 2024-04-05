Здание в Бишкеке стоимостью почти 200 миллионов вернули в госсобственность

В ходе доследственной проверки установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка по улице Фрунзе площадью 0,25 гектара и двухэтажного здания, являющегося памятником архитектуры республиканского значения. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«Руководитель Федерации профсоюзов Кыргызстана Л.В.И. в корыстных целях организовал коррупционную схему и передал объект в частную собственность», — говорится в сообщении.

Фото пресс-центра ГКНБ

В результате земельный участок и здание переданы в муниципальную собственность. Общая стоимость имущества составляет 196 миллионов 302 тысячи сомов. Следствие продолжается.