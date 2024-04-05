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Здание в Бишкеке стоимостью почти 200 миллионов вернули в госсобственность

В ходе доследственной проверки установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельного участка по улице Фрунзе площадью 0,25 гектара и двухэтажного здания, являющегося памятником архитектуры республиканского значения. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«Руководитель Федерации профсоюзов Кыргызстана Л.В.И. в корыстных целях организовал коррупционную схему и передал объект в частную собственность», — говорится в сообщении.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

В результате земельный участок и здание переданы в муниципальную собственность. Общая стоимость имущества составляет 196 миллионов 302 тысячи сомов. Следствие продолжается.

  • В 1992 году постановлением всеобщей Конфедерации профсоюзов города Москвы совету Федерации профсоюзов Кыргызстана передано здание для занятий по гимнастике на пересечении улицы Фрунзе и Логвиненко.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290832/
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