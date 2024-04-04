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Происшествия
Сюжет: Милицейские ЧП

Суицид в камере ИВС. Поста лишились начальник РОВД Сокулука и его заместитель

После служебного расследования по факту суицида мужчины в ИВС освобождены от занимаемых должностей с понижением начальник ОВД Сокулукского района Уран Шамбетов, его заместитель Максат Иманалиев и старший инспектор-дежурный Тилек Дуйшенбек уулу. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, этим же приказом наложены дисциплинарные взыскания на двух руководящих и пять  сотрудников МВД и ГУВД Чуйской области.

Напомним, в камере изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района повесился 41-летний У.Б., задержанный по подозрению в мошенничестве. Разбирательство взяли под контроль руководство МВД и ГУВД Чуйской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290770/
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