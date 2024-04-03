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Внимание, розыск! В Жайылском районе пропала 15-летняя Адинай Самудинова

В Жайылском районе пропала 15-летняя Адинай Самудинова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В милицию обратились родители школьницы и указали, что девочка вышла из дома 2 апреля в 10.00 в в школу в селе Малтобар и не вернулась.

Факт зарегистрирован в ОВД Жайылского района, начата доследственная проверка.

Приметы: рост 168-170 сантиметров, худощавого телосложения. Девочка была одета в серую спортивную куртку, синие джинсовые брюки, на ногах кроссовки.

Владеющих какой-либо информацией о местонахождении Адинай Самудиновой в ГУВД региона просят сообщить по номерам: 0312221558, 0313335184, 0701203102 (дежурная часть).

В свою очередь мама пропавшей школьницы журналистам сообщила, что ее дочь в последний раз связывалась с ней по телефону 2 апреля в 16.35. Тогда подросток сказала, что «садится в такси». Девочка домой не приехала. Мать пыталась связаться с ней повторно и звонила до вечера, однако телефон у школьницы стал недоступным.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290686/
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