В камере Сокулукского РОВД повесился 41-летний мужчина

В камере изолятора временного содержания ОВД Сокулукского района повесился 41-летний У.Б., задержанный по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, разбирательство взято под контроль руководства МВД и ГУВД Чуйской области.

«Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится служебная проверка, по результатам будет дана оценка действиям ответственных сотрудников. Материалы для принятия процессуального решения направят в следственные органы», — говорится в сообщении.