У бишкекчанки в маршрутке украли iPhone 13. Подозреваемого задержали

Задержан подозреваемый в карманной краже в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, 15 марта в УВД Ленинского района столицы обратилась гражданка Т.Л. с просьбой принять меры в отношении неизвестных. Они примерно в 19.30, находясь в салоне маршрутного такси, движущегося по проспекту Манас, из кармана куртки украли iPhone 13 стоимостью 90 тысяч сомов.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.
Задержан гражданин Р.А., 1993 года рождения. Ранее он неоднократно судим за аналогичные преступления.
Подозреваемого водворили в ИВС ГУВД Бишкека.
Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам 0554110314, 0700611119 или 102.