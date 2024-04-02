У бишкекчанки в маршрутке украли iPhone 13. Подозреваемого задержали

Задержан подозреваемый в карманной краже в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 15 марта в УВД Ленинского района столицы обратилась гражданка Т.Л. с просьбой принять меры в отношении неизвестных. Они примерно в 19.30, находясь в салоне маршрутного такси, движущегося по проспекту Манас, из кармана куртки украли iPhone 13 стоимостью 90 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Задержан гражданин Р.А., 1993 года рождения. Ранее он неоднократно судим за аналогичные преступления.

Подозреваемого водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленников и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам 0554110314, 0700611119 или 102.