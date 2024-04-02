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Происшествия

Телефонный мошенник обманул жителя Чуйской области на 20 тысяч сомов

В Чуйской области установлен и задержан очередной телефонный мошенник. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, с заявлением обратился гражданин Д.Т., 1972 года рождения, который просил принять меры в отношении неизвестного.

«Он по телефону представился зятем потерпевшего и сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие. Попросил перечислить на абонентский номер 20 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержан подозреваемый К.А., 1992 года рождения, который в настоящее время отбывает наказание в одном из учреждений СИН.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290498/
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