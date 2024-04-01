Угрожая ножом, отнимали деньги и телефоны. В Бишкеке задержана банда грабителей

В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении серии разбойных нападений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в милицию с письменным заявлением обратилась гражданка А.О. с просьбой принять меры в отношении неизвестных.

«Проникнув в дом, грабители, угрожая ножом, заставили снять со счета 5 тысяч сомов, забрали iPhone 13 стоимостью 55 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

С такой же жалобой обратился К.Т., грабители забрали телефоны Redmi Note 13, 22 тысячи сомов и Samsung 12A стоимостью 15 тысяч сомов.

По возбужденному уголовному делу по статье «Разбой» в Джалал-Абадской области задержан подозреваемый А.С., 2007 года рождения. Как выяснилось, он организатор и наводчик. У него нашли украденный телефон Redmi Note 13. Позже в Бишкеке задержаны еще двое — У.С., 2006 года рождения, и Ш.Б., 2007 года рождения.

Они водворены в ИВС. Устанавливается их причастность к аналогичным фактам грабежа.