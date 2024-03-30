Полностью разрушена одна из крупнейших электростанций Харьковской области

В результате российского обстрела 22 марта полностью разрушена Змиевская ТЭС — одна из крупнейших теплоэлектростанций Харьковской области. Об этом говорится в распространенном вчера сообщении украинской энергетической компании «Центрэнерго».

«Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная — от полной до значительной», — заявили в компании.

На предприятии продолжают разбирать завалы, доступа к большей части оборудования нет, говорится в сообщении. Из-за этого нет возможности более точно определить масштаб повреждений и время, необходимое на восстановление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что компании помогут в восстановлении ТЭС через доноров. «Деньги есть. Есть соответствующий фонд поддержки энергетики. Он работает. Поэтому все готовы помогать», — сказал он.

Змиевская ТЭС расположена в поселке Слобожанское недалеко от города Змиев. Это одна из самых больших электростанций в Харьковской области и одна из крупнейших ТЭС в Украине. Проектная мощность — 2 тысячи 400 МВт.