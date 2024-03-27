Кемпир-абадское дело. Конвоиры применили силу к Ильгизу Шаменову

Конвоиры, незаконно применив физическую силу в отношении Ильгиза Шаменова, удалили его из зала судебных заседаний Первомайского районного суда Бишкека. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Бакыт Автандил.
«После того как завели Шаменова в камеру временного содержания, конвоиры задушили Шаменова, в результате чего он потерял сознание. Стоит отметить, что у Шаменова проблемы с сердцем и эти незаконные действия конвоиров могли стоить ему жизни! Вызвали скорую... ждем», — написал он.
- 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются девять человек.
- Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.