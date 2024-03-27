В селе Александровка ограбили мечеть. ГУВД начало расследование

ГУВД Чуйской области начало расследовать ограбление мечети в селе Александровка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ОВД Московского района с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что в ночь на 23 марта неизвестные через окно проникли в мечеть на улице Западной и украли 5 тысяч сомов из ящика для пожертвований. Грабители пытались открыть железный сейф, сломали камеры видеонаблюдения. Причинен материальный ущерб на 20 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали в ОВД Московского района. Начато досудебное производство, по его результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями УПК КР.

Напомним, в редакцию 24.kg обратился читатель и сообщил, что в селе Александровка Московского района Чуйской области обокрали мечеть. Он просил правоохранительные органы найти виновников.