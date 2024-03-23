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Происшествия

Землетрясение в Кыргызстане. За утро зафиксировано несколько подземных толчков

В Джалал-Абадской области зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, толчки зафиксированы в 10.01. Очаг землетрясения располагался в Кыргызстане, в 3 километрах к северо-востоку от села Бузук, в 5 километрах к юго-востоку от села Терек-Сай.

Землетрясение силой до 3 баллов ощущалось в селах Терек-Сай, Бузук, в селах Орюктюсай, Кызыл-Токой — 2,5 балла.

В 9.45 произошло землетрясение на территории Китая. Магнитуда составила 4,5. Очаг находился в 38 километрах к юго-востоку от села Бедель. В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Бедель — 2,5 балла.

В 9.22 землетрясение силой 3,2 балла зарегистрировано в Чон-Алайском районе Ошской области. Очаг располагался на территории Кыргызстана, в 11 километрах к северо-западу от села Кызыл-Эшме. В населенных пунктах КР подземные толчки ощущались в селах Кызыл-Эшме, Дароот-Коргон до 2,5 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289659/
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