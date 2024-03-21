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Происшествия

В Сузаке нашли еще один туннель для незаконного перехода в Узбекистан

В Сузакском районе нашли еще один туннель для незаконного перехода в Узбекистан. Об этом сообщили в районном отделе милиции.

По его данным, туннель в том же селе Бек-Абад отыскали местные милиционеры. Подземный переход нашли в доме местного жителя.

«В туннеле установлено электрическое освещение. Здесь имеется все необходимое для незаконного пересечения границы и незаконного перемещения товаров», — говорится в сообщении.

По факту начата проверка.

Отмечается, что глубина туннеля составляет 12,5 метра, длина — 350 метров, высота 2,20 метра. Туннель ведет в сторону Наманганской области Узбекистана.

Ранее пресс-центр ГКНБ информировал, что в этом же селе обнаружен подземный ход, ведущий в Узбекистан. Мужчина, в доме которого обнаружен туннель, был задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289598/
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