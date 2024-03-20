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Происшествия

В Кара-Балте произошла перестрелка: сотрудник милиции сбежал от коллег

В Кара-Балте оперуполномоченный службы по борьбе с наркотиками (СБНОН) по Чуйской области убежал от спецназа и сотрудников ГКНБ, когда они хотели его задержать. Об этом сообщает Kaktus.media со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, задержание проходило вечером 19 марта на одной из улиц города во время спецоперации, которую проводили сотрудники управления ГКНБ по Чуйской области.

«Подставной человек встретился с сотрудником СБНОН и передал ему помеченные деньги. В это время и должно было произойти задержание, однако подозреваемый что-то заметил и сразу нажал на газ своего автомобиля. Спецназ открыл огонь по колесам, однако подозреваемому удалось скрыться. При этом сотрудник СБНОН успел выбросить помеченные деньги. В настоящее время ведутся поиски подозреваемого. Чуть позже источник в правоохранительных органах добавил, что речь идет не об одном сотруднике СБНОН по Чуйской области, а о трех. Их ищут», — говорится в публикации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289479/
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