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В Кеминском районе задержан мошенник, который три года был в розыске

В Кеминском районе задержан мошенник, который три года был в розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратился местный житель о принятии мер в отношении мужчины по имени Максат. Он, войдя в доверие, в августе 2021 года забрал 114 голов ягнят и скрылся в неизвестном направлении.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

«В ходе следственных действий в сарае одного из домов села Дачи Су задержан гражданин Т.А., 1979 года рождения, который по подозрению в совершении этих преступлений водворен в ИВС», — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений на территории Чуйской области. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289476/
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