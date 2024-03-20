В Панфиловском районе частная компания обманула айыл окмоту на миллионы сомов

В Чуйской области директор частной компании подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУВД.

По ее данным, в ОВД Панфиловского района с заявлением обратился глава Фрунзенского айыл окмоту Н.Э., о принятии мер в отношении директора ОсОО «НЭК ЛТД» гражданина Т.Э.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

«Он, согласно договору, в течение 30 рабочих дней должен был установить новые оросительные лотки на сумму 15 миллионов 3 тысячи 640 сомов. Однако, получив 12 миллионов 241 тысячу 222 сома, не выполнил обязательства и скрылся. Тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан Т.Э., 1985 года рождения, и водворен в ИВС. Следствие продолжается.