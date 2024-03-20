Иностранных студентов просят не ходить бесцельно ночью с крупной суммой денег

Сотрудники главного управления уголовного розыска провели мероприятие по профилактике противоправных действий среди иностранных студентов. Об этом сообщают в МВД.

По его данным, лекцию провели для студентов из Пакистана и Индии, обучающихся в Международной высшей школе медицины.

Студентам рассказали о правилах пребывания в стране и об ответственности за правонарушения, совершенные на территории Кыргызстана. Также им напомнили об их главной миссии пребывания здесь — это получение хороших медицинских знаний. Рассказали о правонарушениях, совершение которых может привести к уголовной ответственности, и призвали студентов не ходить бесцельно на улице в ночное время и не держать при себе крупную сумму денежных средств.

Кроме того, рассмотрены вопросы соблюдения иностранными студентами миграционного законодательства Кыргызской Республики.

Подобные профилактические мероприятия будут проведены и в других высших учебных заведениях.