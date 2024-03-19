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Происшествия

В бюджете мэрии Таласа выявили финансовые нарушения почти на 300 миллионов сомов

В бюджете Таласа выявили финансовые нарушения почти на 300 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, проведен аудит соответствия составления и исполнения бюджета города, его исполнения мэрией и структурными подразделениями, а также деятельности муниципальных предприятий за 2022 год.

«Нарушена статья 212 Налогового кодекса. В состав совокупного годового дохода за 2022-й не включены сооружения и здания (водопроводы) стоимостью 283 миллиона 542,6 тысячи сомов, безвозмездно переданные предприятию. По итогам 2023 года составлен уточненный отчет в УГНС по Таласу с увеличением совокупного дохода на эту сумму», — говорится в сообщении.

Также в СП КР добавили, что во все аудированные структурные подразделения Таласа направлены предписания для устранения выявленных финансовых нарушений и недостатков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289372/
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